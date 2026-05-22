Euro Grubu ile AB Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantılarının bugün ve yarın Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Fileletheros gazetesi Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde yapılacak toplantılara 27 AB üyesi ülkenin maliye-ekonomi bakanlarının yanı sıra merkez banka yetkililerinin de katılacağını yazdı.

Habere göre Euro Grubu toplantısında, Euro bölgesindeki makroekonomik gelişmeler ele alınacak.

Gazete yarın gerçekleştirilecek ECOFIN toplantısına ise Maliye Bakanı Makis Keravnos’un başkanlık yapacağını kaydetti.