Fileleftheros gazetesi, “Mağusa bölgesi” polisinin, 24 saat içerisinde yapılan iki farklı tecavüz olayı şikâyeti nedeniyle, 41 yaşındaki Kıbrıslı Rum ile 23 yaşındaki Afgan asıllı kişiyi zanlı olarak tutukladığını yazdı.

Habere göre, mahkeme, partnerine tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan 41 yaşındaki Kıbrıslı Rum, hakkında dört gün tutukluluk emri verildi.

Öte yandan, 20 yaşındaki İsveç asıllı turistin Afgan şahsın kendisine tecavüz ettiği yönündeki şikâyeti üzerine polis tarafından tutuklanan Afgan asıllı şahıs, mahkemeye çıkarıldı ve mahkeme beş gün tutuklu kalması emrini verdi.