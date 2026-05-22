Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın Schengen alanına girişine yönelik zaman takvimi konusundaki söylemlerinde değişiklik olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi haberi “2026’da Schengen’e Giriyoruz Söyleminden 2027’de Siyasi Karara- Schengen Alanına Girişle İlgili Zaman Takvimi Konusunda Hristodulidis’ten Yeni Değişiklik” başlığıya bugün verdi.

Gazete Hristodulidis’in dünkü açıklamalarına bakıldığında, hükümetin Schengen alanına giriş konusundaki anlatısında yeni bir değişiklik olduğunun görüldüğünü yazdı. Haberde Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın Schengen alanına girişiyle ilgili alınacak kararı 2026 sonu ile 2027 başına ertelediği de yer aldı.

Hristodulidis’in bu söyleminin bir yıl öncekinden uzak olduğunu belirten gazete ve Hristodulidis’in geçen yıl mayıs ayında, 2026'da Schengen alanına girişe yönelik teknik hazırlıkların 2025 yılının sonuna kadar tamamlanacağını söylediğini anımsattı.

Haberde başkanlığın o dönem ortaya koyduğu tablonun sürecin son aşamaya geldiği yönünde olduğu da kaydedildi.

2026 yılında Schengen alanına katılım ve bununla ilgili siyasi bir karar olmadığına dikkat çeken gazete, Avrupa düzeyinde değerlendirme aşamasında olan bir süreci hükümetin neredeyse kesinleşmiş gibi sunduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu’nun kısa süre önce yayımladığı bir raporda Güney Kıbrıs’ın Schengen alanına giriş konusunda esaslı bir ilerleme kaydettiğine yer verdiğini yazan gazete ancak sürecin tamamlanması veya katılımla ilgili kesin bir zaman takviminin açıklanmadığını belirtti.

Haberde esas problemin Schngen alanına girişin gecikmesinden ziyade hükümetin girişle ilgili karmaşık sorunların çözüldüğü yönünde izlenim yaratması oluğu da kaydedildi.

Gazete “Schengen’e 2026 yılında giriyoruz” söyleminin, “2027 yılında siyasi karar bekliyoruz” söylemine dönüştüğü eleştirisinde de bulundu.