AKEL heyetinin, Gazze’ye insani yardım taşımaya çalışan “Sumud” filosunda yer alan ve şu anda Baf Limanı’nda bulunan “Vivy Sabre” isimli tekneyi ziyaret ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, AKEL Merkez Komite üyesi Aleksandro Zahariadis ile EDON Merkez Konsey üyesi Dimitra Neofitu’nun, Baf Limanı’na sığınan “Vivy Sabre” teknesini ziyaret ederek teknede bulunanlara gıda ve su yardımında bulunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL ile EDON, ziyaret sırasında Filistin halkına destek ve dayanışmalarını da ifade etti.

Haravgi gazetesi başka bir haberinde ise AKEL’in İsrail’e ilişkin açıklamasına yer verdi.

Habere göre AKEL açıklamasında, Gazze’ye gitmekte olan filodaki aktivistlere yönelik müdahalelere atıfta bulunularak İsrail rejimine yönelik hoşgörünün sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

AKEL ayrıca açıklamasında, “soykırımın” kınanması konusunda Hristodulidis hükümetine çağrıda bulundu.