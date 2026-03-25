Meteoroloji Dairesi, bu sabah saat 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış 36 kilogram ile Çayönü’ne düştü.

Daireden verilen bilgiye göre, metrekareye düşen yağış, Çayönü’nde 36, Serdarlı’da 29, Çamlıbel ve Gaziveren’de 21, Ziyamet’te 20, Mallıdağ, Dörtyol, ve Güzelyurt’ta 17, Taşpınar’da 16, Salamis’te 15, Alevkayası’nda 14, Geçitkale, Bostancı, Gönyeli ve Tatlısu’da 13, Girne, Mehmetçik ve Kalkanlı’da 12, Boğaz ve Selvilitepe’de 11, Esentepe, Mağusa, Akıncılar, Zümrütköy ve Doğancı’da 10, Karaoğlanoğlu ve Sipahi’de 9, Akdeniz, İskele, Yenierenköy, Kozanköy, Kantara ve Pile’de 8 kilogram olarak ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 0.1 ile 7 kg/m² arasında yağış kaydedildi