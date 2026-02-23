AKSA SÜPER LİG 19.HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 19. Haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Haftaya lider giren CB Gençlik Gücü evinde beklenmedik bir yenilgi alsa da haftayı lider olarak tamamladı.

Mesarya karşısında sahadan mağlup ayrılan Gençlik Gücü 1 puan farkla liderlik koltuğunda otururken, takipçisi Cihangir konuk ettiği K.Kaymaklı’yı mağlup ederek zirveyle puan farkını 1’e indirdi.

Şampiyonluk hedefinde olan Doğan Türk Birliği, düşme potasındaki Yeniboğaziçi’ni farklı mağlup ederek zirveye bir adım daha yaklaşırken, Yeniboğaziçi bu yenilgi sonrasında ligin dibine indi.

İkinci devreyle birlikte çıkışa geçen ve oynadığı maçlarda yenilmeyen Mağusa Türk Gücü hafta içi kupada mağlup ettiği A. Yeşilova’yı hafta sonu da ligde tek golle mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Yeşilova ise inişli çıkışlı grafiğini sürdürdü.

Mağusa ekibi Dumlupınar konuk ettiği Esentepe’yi mağlup ederek 5. Sıradaki yerini korurken, Esentepe play-out hattındaki takımların kazanarak kendisine yaklaşması nedeniyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Geçen hafta konuk ettiği Cihangir’i mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Çetinkaya, konuk olduğu Play-out hattındaki Karşıyaka’ya mağlup olarak çıkışını sürdüremezken, Karşıyaka bu galibiyetle play-out hattı dışında kalmak için umutlandı.

İkinci devreye kadrosunda küçülmeye giden ve teknik direktörlük değişikliğiyle giren Yenicami konuk ettiği güçlü rakibi Lefke’yi tek golle geçerek play-out hattı dışında kalma adına umutlarını iyice artırdı.

Haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından olan play-out hattındaki iki takım Mormenekşe ile Gönyeli mücadelesini ev sahibi Mormenekşe farklı kazanarak play-out hattından uzaklaşmak adına önemli bir 3 puan alırken, Gönyeli’yi düşme hattına gönderdi.

Süper Ligin 19. haftasında fileler 24 kez havalandı. Maç başına düşen gol ortalaması 3 oldu. 24 golün 13’ü yerli futbolculardan gelirken, 11 golü ise yabancı oyuncular attı.

Oynanan 8 maçın 6 maçını ev sahibi takımlar, 2 maçı da deplasman takımları kazandı. Haftada beraberlik yaşanmadı.

Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Ndong Meye bu hafta bir gol atarak gol sayısını 18 yaptı. Takipçileri Cihangir’den Babacar ile MTG’den Papa Demba haftayı boş geçerek 15 golde kaldılar.

Hakemler 1 kez penaltı düdüğü çalarken, 29 sarı kart gösterdiler ancak kırmızı kart göstermediler.

Haftanın Takımı: Mesarya

Konuk olduğu lider Gençlik Gücü karşısında iyi bir futbol oynayarak rakibini farklı mağlup etmeyi başaran ve uzun zaman sonrasında ligin dibinden kurtulan Mesarya haftanın takımı olmayı hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Miracle Nwaorisa (Mesarya)

Takımının lider Gençlik Gücü’nü farklı mağlup ederek düşme potasından çıktığı karşılaşmada hem oynadığı futbol hem de attığı iki golle üç puanı getiren futbolcu olan Miracle Nwaorisa haftanın futbolcu olmayı açık ara hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Cemal Kır (Karşıyaka)

Şiddetle puana ihtiyacı olan Karşıyaka takımının teknik direktörü Cemal Kır, geçtiğimiz hafta Cihangir’i yenerek ses getiren Çetinkaya karşısında takımını iyi hazırlayarak, gerekli hamleleri yapıp galibiyetin gelmesinde önemli pay sahibi oldu.

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Cihangir – K.Kaymaklı)

Haftanın zorlu maçlarından biri olan Cihangir – K.Kaymaklı maçını yöneten Osman Özpaşa maç boyunca pozisyonlara yakın olarak yerinde düdükler çalarken, maç boyunca fazla oyunu kesmedi ve yan hakemleriyle uyum içinde iyi bir maç yönetti.

Haftanın Kare Ası

Halil Uçar (Yenicami), Kehinde(Mormenekşe), Mert Güçlücan (Dumlupınar), Mehmet Erol (Karşıyaka)

Haftanın Onbiri:

Süleyman(Yenicami), Uğur(Cihangir), Fetin(Mormenekşe), Ertan(Mesarya), Görkem(Yenicami), Kenan(Doğan T. B), Mehmetali(Mormenekşe), Mehmet Gürlü(MTG), Osman(Dumlupınar), Meye(Cihangir), Modou Gadj (Mormenekşe)

Aksa Süper Lig 19. Hafta sonuçları

Yenicami – Lefke: 1 – 0

A. Yeşilova – Mağusa T. Gücü: 0 – 1

Mormenekşe – Gönyeli: 6 – 1

Dumlupınar – Esentepe: 2 – 0

Doğan T. Birliği – Yeniboğaziçi: 3 – 0

Karşıyaka – Çetinkaya: 2 – 1

Cihangir – K. Kaymaklı: 3 – 0

C. B. Gençlik Gücü – Mesarya: 1 – 3

Aksa Süper Lig 20. Hafta programı

Dumlupınar – Yenicami

Mesarya – Doğan T. Birliği

Çetinkaya – A. Yeşilova

Lefke – C. B. Gençlik Gücü

Esentepe – Mağusa T. Gücü

Gönyeli – Cihangir

Yeniboğaziçi – Mormenekşe

K.Kaymaklı - Karşıyaka

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

