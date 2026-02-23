Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig ekiplerinden Kaplıca Karadeniz 61’de teknik adam Mürsel Altuntaş görevinden ayrılma kararı aldı. Türk Ocağı Limasol’a karşı alınan 3 – 0’lık mağlubiyet sonrasında Kaplıca Karadeniz 61’de teknik adam Mürsel Altuntaş, takımın önünü açıp, yeni bir motivasyon sağlama adına görevinden ayrılma kararını yönetime bildirdi. Mürsel Altuntaş istifası sonrasında Kaplıca Karadeniz 61 camiasına duygusal bir veda paylaşımı yaptı. Paylaşım şöyle:

Teşekkürler Kaplıcam Bir Yıldır Antrenörlük Görevimi Dün İtibariyle Sonlandırdık Başta Başkanım HÜSAMETTİN GENÇ Ve Yönetim Kurulu Arkadaşlarıma Kardeşlerime Futbolcu Kardeşlerime Ve Tüm Camiaya Bana Güven Ve Destek Verdikleri İçin Sonsuz Teşekkürler Kaplıcam ailem..

KUPADA SÜPRİZ YAPMIŞTI

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği AKSA Birinci Lig’de ikinci devreye iyi başlayan, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Kıbrıs Kupası’nda Süper Lig ekibi Mesarya’yı eleyerek 2. Tura yükselen Kaplıca Karadeniz 61’de, sakatlık şanssızlıkları yaşanmış ve takımın 2 Türkiyeli oyuncusu Göksu ile Semih sakatlanmışlardı. Bordo mavililer son 2 haftada 2 yenilgi aldı.