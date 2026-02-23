Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Elit Ligin ilk şampiyonluk kupasını Mağusa Türk Gücü kazanmıştı.

Mağusa Türk Gücü başkanı Koral Bozkurt, kazanılan şampiyonluk sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Mağusa Türk Gücü (MTG) U17 Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. U17 Elit Ligi’nin ilk şampiyonu olarak tarihe geçen genç futbolcularımız, disiplinleri ve mücadele ruhlarıyla bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Bu anlamlı başarı, kulübümüzün mevcut yönetimi döneminde kazanılan ilk U17 Elit Lig şampiyonluğu olması açısından da ayrı bir değer taşımaktadır. Bu kupa yalnızca bir başarı değil; altyapımıza yaptığımız yatırımın, disiplinli çalışmanın ve MTG ruhunun en güçlü göstergesidir. Sahada ortaya koydukları mücadele, kulübümüzün ve ülke futbolunun geleceğine dair büyük bir umut vermiştir. Mağusa Türk Gücü, her zaman olduğu gibi genç yetenekler yetiştirerek başarılarla yoluna devam edecektir.”