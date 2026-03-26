Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Türk askeri varlığına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“İşgal altındaki bölgelerde, nüfus ve toprak oranına bakarsak, burası dünyanın en militarize bölgelerinden biridir.”

Bu kapsamda, adaya gelen yabancı liderlerin ateşkes hattını yerinde görmesinin önemli olduğunu söyleyen Hristodulidis, şöyle devam etti:

“Görmek ile okumak çok farklı şeyler . Bu nedenle, Kıbrıs'a gelen tüm yabancı liderlerin, ilk andan itibaren ateşkes hattını görmelerini, işgalin ne anlama geldiğini anlamalarını sağlıyoruz.”