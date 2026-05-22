Güney'deki DİSİ partisi önceki akşam düzenlediği son mitingle seçim kampanyasını tamamladı.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu mitingde yaptığı konuşmada birlik, siyasi istikrar ve kurumsal ciddiyet mesajları verdi.

Dimitriu, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise, müzakerelerin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile Avrupa Birliği (AB) ilkeleri zemininde yeniden başlaması gerektiğini belirterek, çözümün "bağımsız, yeniden birleşmiş, askerden ve çağdışı garantör güçlerden arınmış güvenli bir Kıbrıs’ı garanti etmesi gerektiği" görüşünü belirtti.

Dimitriu, uluslararası toplumun Kıbrıs’taki “işgali ve yasadışılığı” meşrulaştırmasına asla izin vermeyeceklerinin de altını çizdi.