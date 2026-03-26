Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan’da Clean Talks programında yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile temaslara, Kıbrıs sorununun seyrine ve bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Hristodulidis, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerin geçmişe kıyasla kısmen farklılaştığını söyledi:

"Geçmişle kıyaslamak gerekirse, biraz farklı olan şey, Sayın Erdoğan'ın uluslararası toplantılarda bir araya geldiğimizde konuşmaktan, görüş alışverişinde bulunmaktan çekinmemesidir.”

AB Dönem Başkanlığı görevini yürüttüklerini anımsatan Kıbrıslı Rum lider, gayrı resmi toplantılara Erdoğan’ı davet etmek istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan'ın şu ana kadar olumlu bir yaklaşımı yok. Bize bildirilen ilk tepki, niyetinin olumsuz olduğu yönünde ve ben burada bu kadar ciddi meseleleri iletişim yoluyla çözmek için bulunmuyorum . 'Hayır' cevabı almak için mektup göndermeyeceğim. Bu konu kamuoyuna yansımadan önce bile, Avrupalı ​​meslektaşlarından arabuluculuk yapmalarını isteyerek, olumlu bir sonuç elde edilmesini sağlamaya çalıştım."

NATO konusunda da durumun aynı olduğunu belirten Hristodulidis, “Yarın Kıbrıs Cumhuriyeti için başvuru yapıp Türkiye'den ‘hayır’ cevabı almak istemiyorum” dedi.

Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temasların daha ileri düzeyde olduğunu ifade eden Hristodulidis, ancak bu temasların daha ileriye taşınabilmesi için uygun bir siyasi zemine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Gazetecinin, “Sözde devletin (KKTC) liderliğiyle görüşürken, sözde devletin liderliğiyle mi yoksa TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsıyla mı görüşüyorsunuz?" sorusuna Hristodulidis, şu yanıtı verdi:

"Kıbrıs Türk toplumunun lideriyle görüşüyorum. Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızın lider olarak seçtiği kişiyle. Elbette, bir ölçüde ve Kıbrıs Türk toplumunun liderinin kim olduğuna bağlı olarak , Türkiye ile var olan ilişki ve bağımlılık da etkileniyor."