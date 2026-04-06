Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bugün bir araya gelecek.

Görüşme, saat 16.30'da ara bölgedeki BM Misyon Şefi’nin konutunda gerçekleşecek.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliği yapacağı toplantı basına kapalı olacak.

Öte yandan Rum basını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugünkü görüşmesiyle ilgili haberi, “mesaj taşımak” amaçlı olacağı, "diyalog ve müzakere masasına hemen dönüşe dair özlü perspektif görünmediği” yorumuyla aktardı

Güney’de yayımlanan haftalık Kathimerini, görüşmenin Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brüksel’de gerçekleşen görüşmesinin ardından ve iki taraf arasında “birbirini suçlama oyunu” devam ederken gerçekleşeceğine işaret etti.

Buna rağmen tarafların birbirlerine mesaj aktarabileceğini belirten gazete, Rum tarafının Guterres’in mesajlarını aktarmak istediğini ancak diyalog ve müzakere masasına hemen dönüşe dair özlü bir perspektif bulunmadığını kaydetti. Hem uluslararası ve bölgesel durum hem de iki toplumun iç meselelerinin Kıbrıs sorununu yavaşlatmakta olduğunu yazdı.

Haberde, şekillenen sahnede Kıbrıs diyaloğunun, müzakerelerdeki çıkmazın kaldırılması perspektifi için değil, daha çok diyalog olsun diye sürdürülme eğiliminde olduğu kaydedildi. Mayıs ayında Rum tarafında yapılacak genel seçimler, Güney Kıbrıs’ın yürütmekte olduğu AB dönem başkanlığı, BM Genel Sekreteri değişimi vb. gerekçe gösterilerek, Kıbrıs sorununda yaz dönemine kadar önemli değişiklik beklenmemesi gerektiği belirtildi.

Habere göre, eylül ayından başlayıp yılsonuna kadarki döneme, "sürecin kurtarılıp kurtarılamayacağının ortaya çıkması için bir maraton" damgasını vuracak. Kesin olan tek şeyin Rum yönetiminin “Kıbrıs sorununu, BM Güvenlik Konseyi kararlarından kaynaklanan konu olarak özetlemekte ısrar etmesi” olduğu ve buna uluslararası unsurdan ve Avrupa’dan destek sağlamak için birçok yönde hareket edeceği de kaydedildi.