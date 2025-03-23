Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasında yarın ve 25 Mart Salı günü 12 maç yapılacak.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde ikinci hafta maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

G Grubu

20.00 Litvanya-Finlandiya

22.45 Polonya-Malta

H Grubu

22.45 San Marino-Romanya

22.45 Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi

K Grubu

22.45 Arnavutluk-Andorra

22.45 İngiltere-Letonya

25 Mart Salı:

I Grubu

20.00 Moldova-Estonya

22.45 İsrail-Norveç

J Grubu

22.45 Kuzey Makedonya-Galler

22.45 Lihtenştayn-Kazakistan

L Grubu

Juventus'ta Igor Tudor dönemi Juventus'ta Igor Tudor dönemi

22.45 Cebelitarık-Çekya

22.45 Karadağ-Faroe Adaları