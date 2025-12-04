Liberal Demokrasi Hareketi (LDH), ülkede son dönemde “yolsuzluk ve rüşvet” iddialarıyla ilgili polis tarafından yürütülen soruşturmaların önemli olduğunu kaydederek, destek belirtti.

Hareketten yapılan açıklamada, operasyonların sadece birkaç isimle sınırlı kalmaması gerektiği ifade edildi.

Sorunun bireylerden ibaret olmadığı belirtilen açıklamada, kuralların keyfî biçimde uygulandığı ve ayrıcalıkların normalleştirildiği ileri sürülerek, eleştirilerde bulunuldu.

Liberal Demokrasi Hareketi’nin başlatılan sürece destek belirttiği kaydedilen açıklamada, “Başlatılan süreç, yüzeysel adımlarla sınırlı kalmamalı; kapsamı genişletilerek yıllardır biriken yapısal çarpıklığın tamamına dokunulmalıdır. Hiçbir siyasi bağlantı, makam veya güç ilişkisi soruşturmaların dışında tutulmamalıdır.” ifadelerine yer verildi.

"Liberal Demokrasi Hareketi olarak, tüm soruşturmaların hiçbir kapalı kapı bırakılmadan, hiçbir bilginin gölgelenmeden yürütülmesini talep ediyoruz.” denilen açıklamada, bu iddiaların doğruluğunu ortaya çıkaracak tek yolun şeffaflık olduğu kaydedildi.