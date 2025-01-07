Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTBÜ) başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında "hükümsüz tutuklu" olarak cezaevine bulunan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz, dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Serdal Gündüz, Güzelyurt Mahkemesi'nde çarpıcı iddialar ortaya attı.

Mahkemeye getirildiği sırada Gündüz, üniversitenin sahibi Levent Uysal’ın kendisini ailesini tehdit ettiğini söyledi

Levent Uysal tarafından kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini yüksek sesle dile getirdi. Gündüz, “Levent Uysal beni ve ailemi tehdit ediyor!” diye haykırdı.

Mahkeme huzurunda konuşan Serdal Gündüz, KSTÜ'deki sahte diploma soruşturması başlamadan iki gün önce tüm hisselerini Levent Uysal’a devrettiğini ve sadece küçük bir hisseye sahip olduğunu belirtti.

Gündüz, polise ifade vermek istediğini ancak polis tarafından ifadesinin alınmadığını da iddia etti.

“NEDEN CEZAEVİNDEYİM BİLMİYORUM”

Mahkeme çıkışında konuşan Gündüz, tutukluluk sürecine tepki göstererek, “Neden cezaevindeyim bilmiyorum” dedi.

Öte yandan Gündüz'ün avukatı Doğa Zeki, mahkemede müvekkilinin Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nın 48. maddesi uyarınca tutuklu olarak yargılanmasını talep etti.

Zeki, Serdal Gündüz’ün 5 aydır cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğunu belirterek, “Artık dava dosyalarımızı getirin. Hakkımızda birçok dava var ancak savcılık bu dosyaları mahkemeye sunmuyor” diyerek tepki gösterdi.

Zeki’nin bu talebi üzerine savcı, “İlk kez böyle bir talep duyuyorum” ifadesini kullandı.

Avukat Doğa Zeki’nin, dava dosyalarının ne zaman mahkemeye sunulacağını sorması üzerine savcı, 19 ayrı sahte diploma dosyasının 1 ay içinde mahkemeye getirileceğini kaydetti.