Demirhan’daki süpermarkete 30 Aralık’ta 3 bin 60 TL değerinde muhtelif kozmetik ürünleri çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesiyle 25 yaşındaki Serkan Bayar, 24 yaşındaki Nurullah Sunar, 20 yaşındaki Kendal Aşan, 21 yaşındaki Mesut Reşatoğlu ve 25 yaşındaki Hessin Onaç tutuklandı.

Beş zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, şikayetin 2 Ocak tarihinde yapıldığını, zanlıların 5 Ocak 2025 tarihinde tespit edilerek, tutuklandıklarını açıkladı.

Polis memuru, zanlıların Gazimağusa’da kaldıkları evde arama yapıldığını, çalınan tüm ürünlerin bulunarak, emare alındığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların tümünün üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlıların tümü pişman olduklarını dile getirdi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların kişi başı 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 haftada bir gün polise giderek, ıspat-ı vücut yapmalarına emir verdi.