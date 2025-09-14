Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’taki üçlü görüşmeye “gerçekçi ve zorlukların bilincinde katılacağını” açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e Kıbrıs sorunu ve üçlü zirve konusunda açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarının “iyimserlik oluşturmadığını” iddia ederek “buna karşın ana hedef olan Kıbrıs sorununun çözümünde şaşılmaması gerektiğini ifade etti.

Letimbiotis ayrıca, Türkiye’nin samimi irade ortaya koyması durumunda yeni geçiş noktalarının açılabileceğini de iddia etti.

- - Avrupa Konseyi Başkanı Costa’nın ziyareti

Letimbiotis açıklamasının devamında ise, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın pazartesi günü Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyarete değindi.

Letimbiotis, Costa’nın ziyaretinde ana konunun, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB dönem başkanlığındaki temel öncelikleri olacağını” belirterek bu ziyaretin, Hristodulidis’in New York’a gitmesinden birkaç gün önce gerçekleşecek olmasının önemli olduğunu da savundu.