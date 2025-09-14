Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın “Excess Defense Articles/ EDA” (Savunma Malzemesi Fazlası Sağlanması) programına katılım talebini ABD'ye resmen iletmesinden ve ABD’nin olumlu cevap vermesinden sonra Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bir ihtiyaç listesi hazırladığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini haberi “ABD’den Nakliye Uçakları ve Helikopterler… Milli Muhafız Ordusu’nun İhtiyaçları için Zırhlı Personel Taşıyıcılar, Toplar ve Uçaksavarlar” başlığıyla aktardı.

Gazete bilgi sahibi kaynaklara dayanarak, RMMO’dan bir heyetinin, Amerikan tarafının belirleyeceği bir zamanda gerçekleştireceği ABD ziyaretinden sonra netleşeceğini kaydettiği RMMO “ihtiyaç” listesinin içeriğine yer verdi.

ABD’nin Rum yönetimine, “Excess Defense Articles” (EDA) programı üzerinden verilebilecek askeri malzeme bulunduğunu bir mektupla ilettiğini aktaran gazeteye göre RMMO’nun listesinde askeri nakliye uçağı ve helikopterler de yer alıyor. Listede bu hava araçlarının tipi ve sayısı belirtilmiyor. EDA’ya üye diğer ülkelere verdiği sistemler dikkate alındığında Güney Kıbrıs’a verilebilecekler arasında C-130 Hercules nakliye uçağı bulunuyor. RMMO’nun, Yunanistan ve diğer ülkelerle gerçekleştirilen müşterek egzersizler aracılığıyla C-130 Hercules’lara aşina olduğu kaydedildi.

Haberde RMMO’nun aynı C-130 kullanma mantığıyla, en az iki helikopter ile de ilgilendiği belirtildi ve aralarında Yunanistan’ın da bulunduğu EDA programına üye diğer ülkelere verilenler arasında OH-58D Kiowa’lar olduğu kaydedildi. Bu helikopterin Rum yönetiminin ilgi alanında olmadığı ifade edilen haberde göre RMMO heyetinin ABD ziyareti sırasında Kiowa’lar da incelenebilir. Rum Yönetimi Yunanistan’ın da elinde bulunan CH-47 Chinook helikopterlerine sıcak bakıyor.

Habere göre listede, zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) de bulunuyor. RMMO’nun envanterinde elden çıkarmak istediği Rus yapımı BMP-3 ZPT’ler bulunuyor. Rum yönetiminin de elindeki BMP-3’leri, BMP-1’lerini Ukrayna’ya gönderip yerine Alman yapımı Marder 1A3 alan Yunanistan gibi yeni modellerle değiştirmek istiyor.

Haberde Rum tarafının listesinin, kısa süre önce M2A2 (M2A2 ODS-SA) tipi ikinci el ZPTler için olumlu cevap alan Yunanistan’ın, silahlı kuvvetleriyle ilgili planlamalarıyla paralellik gösterdiğine dikkat çekildi. Haberde RMMO’nun da alabileceği aynı tip ZPT'ler bulunduğu ve RMMO listesinde M1117 Guardian ve M113’lerin de olduğu belirtildi.

RMMO listesinde ABD’nin yakın zamana kadar kullandığı M109A5 topları da var. Yunanistan’ın EDA programı aracılığıyla Amerikan silah fazlalarından yüzlerce silah sistemi edindiği kaydedilen haberde Rum yönetiminin, ABD’nin iş birliğinde modernize edilecek Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”nün savunma bölgesini güçlendirmek için Amerikan piyasasından uçaksavar (radar ve füzesavar) gibi başka silah sistemleri de edinilmeye çalışılacak.

-“SAFE programı listesi”

Habere göre Avrupa Komisyonu Rum yönetimine 45 yıla kadar düşük faizli ve geri ödeme kolaylığı ile beş yılda toplam 1,880 milyar euro talebine onay verdi. Rum yönetiminin ilgilendiği silah sistemleri listesini, Komisyon’un inceleyip onaylaması için 30 Kasım’a kadar göndermesi gerekiyor.

Listede personel teçhizatından silah sistemlerine kadar Avrupa savunma sanayiinde var olan her şeyin yer aldığı kaydedilen haberde ağırlığın, RMMO’nun envanterindeki değiştirilmesi gereken Rus yapımı tank ve zırhlı personel taşıyıcılara verileceğini ancak tanklar konusunda henüz görüntünün net olmadığı belirtildi. İsrail yapımı Merkava’lardan da tam olarak vazgeçilmemesine rağmen bir Avrupa ülkesinden başka seçeneklerin araştırıldığı kaydedildi.

Habere göre Rum yönetimi SAFE programı aracılığıyla Rum şirketlerin yabancı şirketlerle yapacağı iş birlikleri ile kendi savunma sanayiine de ivme katmayı planlıyor.

Rum yönetiminin, SAFE programıyla ilgili planlamalarının diğer bir parçasının Baf’taki “Andreas Papandreu Hava üssü” ve Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis deniz üssünün” modernizasyonu olduğuna işaret edildi. Hava üssü için eylül ayı içerisinde Amerikalıların üçüncü kez üssü ziyaret ederek modernizasyon planlarını kesinleştireceği kaydedildi.

Gazete askeri kaynakların, Amerikalıların Güney Kıbrıs’ta ayrı bir üs kuracağı bilgilerini yalanlayarak “üs üniter olacak, kontrolü ABD ve hizmet almak isteyen diğer müttefik ülkelerin iş birliğinde Kıbrıs’ta olacak. Üs pistinin büyütülmesi için yapılması gereken genişletme devlet arazisi üzerinde olacak.” dediklerini aktardı. Amerikalıların, personellerinin bütün iskan ve koruma ihtiyaçlarını karşılayacak bir üs arzu ettikleri de habere eklendi.