Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizin başkenti konumundaki Lefkoşa’da araç kullanmanın zaman zaman eziyet haline dönüştüğünü ifade ederek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle son 1-2 aydır zaman zaman Lefkoşa trafiğinin ana arterlerinin kilitlendiğini ve gün boyunca bu arterleri kullanan sürücülerin büyük çile çektiğini kaydeden sürücü vatandaşlarımız “Son birkaç gündür bu çile adeta işkenceye dönüştü. 5 dakikalık bir mesafeyi gitmek için 45 dakika zaman harcıyoruz. Özellikle Hamitköy Kavşağı, Yenişehir ışıkları ile Sanayi Bölgesi ana arterlerinde trafik yoğunluğu zaman zaman 3 kilometreyi buluyor” dediler.

Bu trafik yoğunluğunun sebebini sorgulayan vatandaşlarımız, polis ekiplerinin trafiği rahatlatmak için devreye girmesinin şart olduğunu dile getirerek yetkilileri bu konuda göreve davet ettiler.