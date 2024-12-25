Sanayi Odası’nın bu ayrımcılığı niye? Sanayi Odası’nın bu ayrımcılığı niye?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, ülkemizin başkenti konumundaki Lefkoşa’da araç kullanmanın zaman zaman eziyet haline dönüştüğünü ifade ederek bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle son 1-2 aydır zaman zaman Lefkoşa trafiğinin ana arterlerinin kilitlendiğini ve gün boyunca bu arterleri kullanan sürücülerin büyük çile çektiğini kaydeden sürücü vatandaşlarımız “Son birkaç gündür bu çile adeta işkenceye dönüştü. 5 dakikalık bir mesafeyi gitmek için 45 dakika zaman harcıyoruz. Özellikle Hamitköy Kavşağı, Yenişehir ışıkları ile Sanayi Bölgesi ana arterlerinde trafik yoğunluğu zaman zaman 3 kilometreyi buluyor” dediler.

Bu trafik yoğunluğunun sebebini sorgulayan vatandaşlarımız, polis ekiplerinin trafiği rahatlatmak için devreye girmesinin şart olduğunu dile getirerek yetkilileri bu konuda göreve davet ettiler.