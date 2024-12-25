Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının altıncı duruşması, aranın ardından Türkiye saatiyle 17.30’da (KKTC saati 16.30) yeniden başladı. Sanık savunmaları dinlendi.

Duruşmada, ilk savunmayı İsias Otel sahibi sanık Ahmet Bozkurt yaptı, “Ben müteahhit değilim. Bina yapılıp bittikten sonra bina sahibi oldum.” dedi. Kıbrıs’ta kardeşinin otel casino sahibi olduğunu, onunla ve müteahhitlikle bir bağı olmadığını dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

“Ben müteahhit değilim, otel sahibiyim. Otel benim evim, benim ve evlatlarımın kaydı tutulmaz. Başka otelde kaldığımda kayıt yapılır elbet ama ben evime girip çıkarken, kayıt olmaz.

Bir kasa meselesi var, ben bunu ilk defa burada duyuyorum. Avukatımdan aldığım bilgi, otelin muhasebesine ait bir kasa. Tutanakla, Avukat Recep Kılıç Bey'e teslim ediliyor kolluk kuvvetleri tarafından. Muhasebeye ait bir kasa içinde para falan yok.”

Son gelen bilirkişi raporunda depremle ilgili hiçbir bilgiye değinilmediğini savunan Bozkurt, “Depremin şiddeti konuşulmuyor. İşletmesini ben yapıyorum otelin ama suçlamalar benim müteahhit olduğum ve evrakın sahte olduğu yönünde... Devletin evrakının sahte olması mümkün mü? Otelde zaman zaman kalıyoruz, benim kaldığım yerde böyle bir hata yapar mıyım? Ben evlatlarımın düşmanı mıyım? Bilerek bunu nasıl yaparım? Bu depremin şiddetine hiçbir bina yapı dayanamazdı. En son depremde ben binamın kontrolünü yaptırdım. Hiçbir sıkıntısı yoktu.”

Bilirkişinin televizyondan yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Ahmet Bozkurt, yaptığı açıklamaların “suç” olduğunu savundu. Otelin en iyi malzemelerle yapıldığını kaydeden Bozkurt, “Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.

Bilirkişinin raporunun “siparişle” yapıldığı iddiasını yineleyen Bozkurt, Türkiye’deki Yeni Şafak gazetesinin, 16 ve 17 Aralık’taki “Yargıdaki Bilirkişi Çetesi” manşetine işaret etti.

Suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini yineleyen Bozkurt, şunları kaydetti:

“Orada giden canlarımızın acısını ben de yürekten yaşıyorum. Bunun sebebi ben değilim, bunun sebebi şiddetli deprem ve onun sonucu. Biz suçsuzuz. Otel altı iş yeri, üstü iş merkezi olarak yapıldı ama yasada da bunun yeri var. Otele dönüşmesi imar yasasında mevcut… Belediye, bakanlık ve Kalkınma Bankası'nın da izni var. Amacının dışına çıkılmadı, sağlam yapıldı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Adaletin terazisinin kaçmayacağından eminim.

Depremin şiddeti ölçülsün. Zeminin deprem şiddetini ölçsün bilirkişiler. jeoloji mühendisi ve jeofizikçi yok son bilirkişi heyetinde. Dolayısıyla burada yanlış bir şey varsa sahte düzenlenmiş bir şey varsa bunlar benim bilgim dışında… Tahliyemi istiyorum."