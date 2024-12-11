Lefkoşa’da Şehit Kemal Ünal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ve motosiklet çarpıştı, bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 12:00 sıralarında gerçekleşen kazada, Erkan Zaimoğulları’nın (50) kullandığı RHA 4352 plakalı ambulans, mecburi sola dönmek için yeşil ışık yanmasına rağmen düz devam etti. Bu sırada, Şehit Mustafa Mehmet Sokak üzerinde yeşil ışıkta kuzey istikametine ilerleyen Malak Sohaıl Ahmad’ın (23) kullandığı YB 328 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Malak Sohaıl Ahmad yaralandı. Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmad’ın sol ayağında kırık tespit edildi. Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınan yaralının tedavisi devam ediyor.

Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.