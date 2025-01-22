Polisten verilen bilgiye göre, dün 19.30 sıralarında, Mehmet Akif Caddesi'nde, Cafer Doğan Güneş (E-27) 230 miligram alkol tesiri altında, yönetimindeki FS 303 plakalı salon araçla Başbakanlık bölgesindeki trafik ışıklarına geldiğinde, kırmızı ışık yandığı için durağan olan Tolun Karanfiller (E-54) yönetimindeki SP 535 plakalı salon aracın arkasına çarptı.

Kazada yaralanan olmadığı, Cafer Doğan Güneş’in de alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığı kaydedildi.