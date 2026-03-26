Güney Kıbrıs’ın Lefkoşa kent merkezinde 2010’da izin alınmasına rağmen tamamlanmayan 8 katlı bina, Denetim Ofisi’nin raporunda gündeme geldi.

Genel Denetçi Andreas Papakonstantinou, Spyrou Kyprianou Caddesi’ndeki yapının yıllardır bitirilememesinin denetim eksikliğini ortaya koyduğunu belirtti. Betonarme olarak onaylanan binanın izinsiz şekilde metal iskeletle inşa edildiği, bunun da güvenlik riski yarattığı kaydedildi.

Raporda, uzun süredir atıl durumda olan yapının şehir estetiğini olumsuz etkilediği ve benzer projeler için de uyarı niteliği taşıdığı vurgulandı.