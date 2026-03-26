Şap hastalığı krizinden etkilenen çiftçilere destek sağlanması için Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis bankalara çağrıda bulundu. İlk adım Kıbrıs Bankası’ndan gelirken, kredi ödemelerine erteleme kararı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in Bankalar Birliği’ne gönderdiği mektupta, şap hastalığı nedeniyle hayvancılık sektörünün doğrudan etkilendiği ve üreticilerin kredi geri ödeme kapasitesi üzerinde ciddi baskı oluştuğu belirtildi. Hükümetin bu süreçte çiftçilerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve üretimin yeniden hızla devreye girmesi amacıyla destek paketi onayladığı da ifade edildi.

Mektupta ayrıca, sağlanan kamu desteğinin bankalar tarafından yeniden yapılandırma süreçlerinde dikkate alınması gerektiği vurgulanarak, her bir başvurunun kendi koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi ve uygun durumlarda kolaylık sağlanması talep edildi.

Çağrının ardından Kıbrıs Bankası, krizden doğrudan etkilenen müşterilerine yönelik bir destek paketi açıkladı. Banka, kredi ödemelerinde anapara ve faiz dahil olmak üzere 12 aya kadar erteleme imkânı sunulacağını duyurdu. Uygulamanın, devlet destek kapsamına giren ve doğrudan etkilenen müşterileri kapsadığı belirtildi.

Ayrıca etkilenen işletmeler için özel likidite çözümleri devreye alınarak, nakit akışının desteklenmesi ve faaliyetlerin kesintiye uğramaması hedefleniyor.

Eurobank da benzer şekilde etkilenen müşterilerle temas kurarak ihtiyaçların belirlenmesi ve uygun destek modellerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Hükümetin girişiminin, finansal istikrarın korunması ve sektördeki üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.