Lefkoşa Türk Belediyesi ile Creditwest Bank iş birliğinde düzenlenen iftar yemeği 13 Mart 2026 Cuma günü Merkez Lefkoşa’da bu yıl 3. kez gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeğine Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Meclis Üyeleri, Lefkoşa bölgesi muhtarları ile Creditwest Bank Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Altınbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Levent Ünal, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank üst düzey yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen iftar programı, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine katkı sağladı.

Programda konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bölgede yaşanan savaşlara dikkat çekerek Ramazan ayının barış, dayanışma ve paylaşma ruhunu temsil ettiğini ifade etti. Harmancı, bu mübarek ayda edilen duaların ve tutulan oruçların savaş mağdurlarına şifa ve umut olmasını temenni etti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise konuşmasında Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir dönem olduğuna vurgu yaptı. Zaheer, bu anlamlı ayda tutulan tüm oruçların kabul olmasını temenni ederek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Creditwest Bank ve Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen iftar programı, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan anlamlı bir buluşma olarak tamamlandı.