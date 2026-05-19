Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 107. yılı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde bugün etkinlik ve törenlerle kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” 12 Mayıs Salı günü Gençlik Meşalesinin yakılmasıyla başladı. Hafta boyunca öğrencilerin katılımıyla kortej, dans gösterileri ile sportif, kültürel, sosyal ve çevresel etkinlikler yapıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi kutlamaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bugün saat 08.00’de BRT’de yapacağı konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa’da bugün düzenlenecek devlet töreni saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, Anıtkabir’den getirilen toprak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edilecek. Anıta çelenklerin sunulmasıyla devam edecek tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle sona erecek.

Etkinlikler kapsamında saat 18.00’de Atatürk Anıtı’nda, “107. Yıl Korteji” gerçekleştirilecek.

Korteje; Lefkoşa merkez okulları, üniversitelerden öğrenci ve öğretmenler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyonlar, kulüpler, dernekler, sivil toplum örgütleri ve halk katılacak.

Kortejin Dereboyu Avenue önüne varması ardından Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı konser verecek ve halk dansları gösterisi yapılacak.

Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu’nun verdiği bilgiye göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Teakwondo Karate Budo Şampiyonası ise saat 16.00’da Avrasya Teakwondo Merkezi’nde yer alacak.

Bellapais Manastırı’nda ise saat 20.00’de “Müzede 19 Mayıs Ruhu” konseri müzikseverlerle buluşacak.

Gazimağusa’daki tören öncesinde, öğrencilerin katılımıyla “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla Zafer Anıtı’na yürüyüş düzenlenecek.

Zafer Anıtı önünde gerçekleştirilecek tören saat 09.20’de başlayacak.

Girne’de Atatürk büstünde düzenlenecek tören saat 08.30’da başlayacak. Saat 17.00’de ise Ramadan Cemil Meydanı’ndan Atatürk büstüne doğru kortej düzenlenecek, bando konser verecek.

Güzelyurt’taki tören ise Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

İskele’deki tören, 09.30’da Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Lefke’de Atatürk Anıtı önünde saat 08.45'te başlayacak.

Öte yandan, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı ile TCG Meltem Hücumbotu, bugün KKTC’de liman ziyareti yapacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Meltem Hücumbotu (P-334) ise Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

Gemiler, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.