Lefkoşa Türk Belediyesi, bu yıl Ülker ana sponsorluğunda 12. kez koşulacak Lefkoşa Maratonu kayıt işlemlerinin başladığını bildirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık Pazar günü koşulacak Ülker Lefkoşa Maratonu’ndan elde edilecek tüm gelir, Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki çocuklar için kullanılacak.

“Kahramanlarımızla Zafere Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenen maraton, çocuk koşusu, 4 kilometrelik halk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak.

LTB binası önündeki kayıtlar, 4 kilometre ve Çocuk Koşusu için 18 Kasım Pazartesi-30 Kasım Cumartesi tarihleri arasında hafta içi her gün, 08.30-16.00 arası, her Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında ve 1 Aralık Pazar 09.30’a kadar devam edecek. 10 KM ve 21 KM için ise kayıtlar, 29 Kasım Cuma saat 16.00 itibari ile tamamlanacak. Kayıtlar, www.lefkosamaratonu.com adresinden de online olarak bu tarihler boyunca devam edecek.

Bu yıl Ülker Lefkoşa Maratonu’nda ilk kez 6-12 yaşındaki çocuklar için de “Çocuk Koşusu” düzenlenecek. Çocuk koşusuna kayıtlar ücretsiz yapılacak.

4 kilometre için yaş sınırının olmadığı maratonda 10 Km ve 21 Km yaş kategorileri, 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-55 yaş, 55-60 yaş ve 60 üzerinden oluşacak.

Ülker Lefkoşa Maratonu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Saka Su yan sponsorluğu, Puma Sporcu Kit sponsorluğu, The Good Food beslenme sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Radyo Juke radyo sponsorluğu, Bosch, Flatro New Energy & Mobility ve İçim Fit Süt küçük sponsorluğu yanında Onbaşı Ltd., Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Elite Hospital, Hasan Onalt Sanayi Ltd. Ve BigBox katkılarıyla düzenlenecek.