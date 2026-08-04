Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs konusunda 5+1 toplantı isteniyorsa ortada Lefkoşa için açık ev ödevleri olduğunu belirterek, “Adım adım yürüyoruz. Ev ödevleri herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır.” dedi.

Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile haftada bir görüşmeye hazır olduklarını dile getirdiğini anımsatan Erhürman, “Biz, halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde hazırız. Hazır olduğumuzu da açık biçimde söyledik. Gerisi laf-ı güzaf” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“ ‘Her iki tarafın ve garantörlerin, yeterli hazırlık yapılması koşuluyla 5+1 formatındaki bir toplantıya geçilmesi konusunda mutabakatını aldığımı söylemeliyim. Bu hazırlıklar, güven yaratıcı önlemlere, metodolojiye ve özlü konulara ilişkin hazırlıkları kapsamaktadır. Çünkü daha fazla sonuç vermeyen 5+1 toplantısı yapmak istemiyorum. Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istiyorum.’ Bunlar, BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in adadan ayrılmadan önce söyledikleri. Sanırım herhangi bir tartışma, yorum falan gerektirmeyecek kadar açık!”

“5+1 isteniyorsa ortada Lefkoşa için açık ‘ev ödevleri’ var!” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Biz ne dedik? Toplantıdan çıkarken, Sayın Guterres'in önünde, Sayın Hristodulidis ile haftada bir görüşmeye hazır olduğumuzu söyledik. Bunu söylediğimizi toplantının hemen sonrasında yaptığımız basın toplantısında da açıkladık. Kuzeyde de, güneyde de, ‘biz de çözüm istiyoruz ama’ diyerek aslında ‘çözümsüzlük çözümdür’ diyenler de, ‘şuradan başlayalım, buradan başlayalım’ diyerek aslında ‘ya hiç başlamayalım ya da başlayalım da önemli olan süreçtir, aman süreç olsun, sonuç olmasın’ diye düşünenler de boşuna konuşuyorlar.

Adım adım yürüyoruz... ‘Ev ödevleri’ herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açık!

Biz, halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde hazırız. Hazır olduğumuzu da açık biçimde söyledik.

Gerisi lafügüzaf!”