Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi de araştırma ve inovasyon ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, araştırmacıları fikri mülkiyet süreçleri konusunda bilinçlendirmek amacıyla “Fikirden Patente” eğitimini gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Araştırma Yetkinlik Geliştirme Birimi faaliyetleri kapsamında Near East Research Innovation and Technology Area (NERITA) tarafından düzenlenen eğitim, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu Salon’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte, bilimsel çalışmaların patentle korunması, fikri mülkiyet hakları ve teknoloji transferi süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Eğitimin konuşmacıları arasında NERİTA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören ile Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Şefik Emre Coşkun yer aldı. Katılımcılar, bir fikrin patentlenme sürecinin temel aşamaları, patent başvurularında dikkat edilmesi gereken noktalar, araştırma çıktılarının korunması ve ticarileştirilmesine yönelik stratejiler hakkında detaylı bilgiler edindi. Etkinlikte ayrıca, üniversitelerde üretilen bilginin ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesinde fikri mülkiyet haklarının önemi vurgulanırken, araştırmacıların yenilikçi fikirlerini ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altına alabilmeleri için izlemeleri gereken yollar da örnek uygulamalarla aktarıldı.

Fikirden patente uzanan süreç kurumsal bir kültüre dönüşmeli!

Etkinliğin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ise araştırma kültürünün kurumsal bir yapıya dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Patent ve araştırma süreçlerinde elde edilecek başarıların yalnızca akreditasyonla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, “Biz akreditasyonu alsak bile bunun kültür olarak üniversite hafızasında yer alması gerekiyor” dedi. Bu anlayışla kurulan Rektörlük Araştırma ve Girişimcilik Koordinatörlüğü Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları Birimi’nin, üniversitenin araştırma altyapısını daha etkin kullanmayı ve araştırmacıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi hedeflediğini belirten Prof. Dr. Aksoy, öncelikli araştırma alanlarının belirleneceğini, araştırmacılardan gelen geri bildirimlerin değerlendirilerek süreçlerin iyileştirileceğini ve bu kapsamda eğitim programları ile yeni uygulamaların hayata geçirileceğini ifade etti. Prof. Dr. Aksoy, düzenlenen “Fikirden Patente” eğitiminin de üniversitede araştırma ve girişimcilik kültürünü güçlendirmeye yönelik bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu söyledi.

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİLİK ARTIK EN DEĞERLİ SERMAYE!

Sunumda üniversitelerde geliştirilen bilimsel fikirlerin yalnızca akademik yayın olarak kalmaması, patent ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunarak toplumsal ve ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Özgören, “Bilgi ekonomisinde yenilik artık en değerli sermaye. Fikri mülkiyet ise fikirlerin ekonomik değere dönüşmesini sağlar, girişimcilik ve inovasyonun kalbidir” dedi. Prof. Dr. Özgören, Teknoloji Transfer Ofislerinin de araştırma fikirlerini patent, lisanslama ve girişimcilik süreçleriyle buluşturarak üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendiren önemli bir yapı olduğunu ifade etti.

Patent başvurularında yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerinin belirleyici olduğunu aktaran Şefik Emre Coşkun ise araştırmacıları bilimsel çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmadan önce patent başvurusu ve diğer koruma süreçlerini tamamlamaları konusunda uyardı. “Bir buluş kamuoyuna açıklanmadan önce patent başvurusunun yapılması gerekiyor; aksi halde patent hakkı kaybedilebiliyor” diyen Şefik Emre Coşkun, patentlerin araştırmacıların buluşlarını korumanın yanı sıra üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendiren ve araştırma sonuçlarının ticarileşmesini destekleyen önemli bir araç olduğunun altını çizdi.