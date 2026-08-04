Güç-Sen Başkanı Ediz Kanatlı, gümrüklerde ek mesai uygulamasına karşı başlatılan eylem öncesinde Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müdürlüğü'nün çalışanlar üzerinde baskı oluşturduğunu kaydetti.

Kanatlı, ek mesai sorununun çözümü için diyalog yerine baskıcı bir yaklaşım benimsendiğini ifade ederek, bunun çalışma barışını daha da gerdiğini ifade etti.

Eylemin temel nedeninin ek mesai uygulaması olduğunu belirten Kanatlı, KTAMS, Kamu-Sen, Güç-Sen ve Kamu-İş'in katılımıyla "ek mesailerin gecikmesi, enflasyon karşısında erimesi ve düzensizliği kabul etmeme" eylemi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kanatlı, limanlardaki gümrük çalışanlarının da eyleme destek verdiğini bu sebeple de baskıya maruz kaldığını ifade etti.

Gümrük Müdürlüğü'nün, eyleme kimlerin katılacağını sorguladığını ve çalışanlara çeşitli yazılar ile uyarılar gönderdiğini dile getiren Kanatlı, bunun üyelerin eylemden vazgeçirilmesine yönelik bir baskı olduğunu söyledi.

Kanatlı, tüm gümrük personelinin izin haklarının topluca kaldırıldığını da ifade ederek, bunun daha önce görülmemiş bir uygulama olduğunu belirtti.

İzinlerin iptal edilmesini "çalışanları korkutmaya ve eylemi kırmaya yönelik bir hareket" olarak nitelendiren Kanatlı, bunun sendikal haklara yönelik ciddi ve antidemokratik bir müdahale olduğunu söyledi.

Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Kanatlı, baskıcı yöntemlerin tercih edilmesinin çalışanlar ile idare arasındaki gerginliği artırdığını ifade etti.