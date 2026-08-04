Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 15 Ağustos’ta Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak Kıbrıs Türk Üniversite Öğrencileri Kongresi öncesinde kongreye katılacak öğrenci derneklerinin başkan ve üyelerini kabul etti.

Kongrenin Cumhuriyet Meclisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Öztürkler, organizasyonun kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirtti.

Üniversite öğrencilerinin yükseköğretim sisteminin en önemli paydaşları olduğuna dikkat çeken Öztürkler, kongrenin en değerli yönünün sorunları bizzat yaşayan gençlerin çözüm üretmesi olduğunu söyledi.

"Mutfak önemlidir ancak mutfağı bilmek daha da önemlidir" diyen Öztürkler, öğrencilerin hem eğitim hayatlarını sürdürdüklerini hem de karşılaştıkları sorunları birebir deneyimlediklerini belirterek, bu nedenle kongreden çıkacak sonuçlara büyük önem verdiğini ifade etti.

Kongrede hazırlanacak sonuç raporunun yalnızca bir belge olarak kalmaması gerektiğini vurgulayan Öztürkler, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Hazırlanacak kitapçık ve eylem planının Cumhuriyet Meclisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık ve ilgili tüm kurumlara sunulmasını isteyen Öztürkler, önerilerin hayata geçirilip geçirilmediğinin de takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Devlet yönetiminde her talebin birebir karşılık bulmasının mümkün olmayabileceğini ifade eden Öztürkler, buna rağmen ortak paydada buluşulabilecek birçok konunun bulunduğunu söyledi.

Sorunların çözümünde en önemli unsurun diyalog ve ortak akıl olduğuna işaret eden Öztürkler, kongreden çıkacak önerilerin birçok problemin çözümüne katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Gençlerin bir ülkenin en büyük gücü olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Bir ülke gençlerine ne kadar değer verirse o kadar gelişir. Bugün bulunduğumuz makamlar geçicidir. Gelecekte bu devleti yönetecek olan sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Dünyada ve Türkiye'de gençlerin devlet yönetiminde daha fazla sorumluluk üstlenmeye başladığına dikkat çeken Öztürkler, eğitimlerini tamamlayan gençlerin artık önemli kamu görevlerinde ve kritik makamlarda yer alabildiğini belirterek, gençlerin yönetim mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olmasını desteklediğini söyledi.

Üniversite Öğrencileri Derneği Başkanı Doğuş Ertoprak da Kıbrıs Türk Üniversite Öğrencileri Kongresi’ne Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i davet etti.

Ertoprak, Cumhuriyet Meclisi’nin imkanlarının öğrencilerin kullanımına açılmasından dolayı da Başkan Öztürkler’e teşekkürlerini sundu.