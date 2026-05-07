Lefkoşa Gençlik Derneği tarafından düzenlenen halı saha turnuvası, 16-17 Mayıs tarihlerinde Alayköy Halı Sahası’nda gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dostluk, dayanışma ve centilmence mücadele anlayışının ön planda tutulacağı turnuvada, ilk gün eleme karşılaşmaları, ikinci gün ise final müsabakaları oynanacak.

Turnuvaya 6 kişilik ana kadro ve isteğe bağlı 3 yedek oyuncudan oluşan takımlar katılabilecek. Organizasyonda takımlarda en fazla 1 aktif lisanslı oyuncuya izin verilecek.

Büyük ödülün 15 bin TL olarak belirlendiği turnuvada, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde daha aktif yer almasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, başvuru ve detaylı bilgi için Lefkoşa Gençlik Derneği’nin sosyal medya hesapları ile 0533 839 68 18 numaralı telefon üzerinden iletişime geçilebileceği kaydedildi.