KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Cimnastik Şöleni düzenledi.

Her yaş kategorisinde kız ve erkek sporcular yetiştirip KKTC Milli Takımları’nın her yaş grubuna sporcu gönderen Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün düzenlediği cimnastik şöleninde 300’e yakın sporcu sahneye çıktı. Şölenin sunuculuğunu Togay Menekşeli gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastik şöleninde salon izleyicilerle dolarken, sporcuların yaptıkları hareketler, coşkuyla alkışlandı. Şölende tüm sporculara madalyaları takıldı.

Sapsızoğlu: Çocuklarımız muhteşem gösterilere imza attılar

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da izleyerek konuşma gerçekleştirdiği Lefkoşa Cimnastik Kulübü’nün muhteşem şenliğiyle ilgili Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Cumartesi akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Lefkoşa Cimnastik Kulubümüzün düzenlediği cimnastik şöleninde çocuklarımız muhteşem gösterilere imza attılar.

Bu geceyi muhteşem kılan, parlayan çocuklarımıza, ailelerimize, yüreğiyle emek veren antrenörlerimize, ve emek verenlere gönülden tebrik ederim. Bu güzel gecede Cumhurbaşkanlığı Sarayını bizlere açan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Tufan Erhürman ve tüm ekibine, yanımızda olan ve bizlere her daim destek veren değerli ailelerimize, Aytaç Karlıca, Togay Menekşeli ve Cem Vurgun’a teşekkür ederim.

300 çocuğumuza unutulmaz, sıcacık ve özel bir gece yaşattığınız için her birinize gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz.”