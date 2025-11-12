Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl ilk kez 13-14 Kasım 2025’de İstanbul’da düzenlenecek “Bilim Günleri Sempozyumu”, spor bilimi alanında önemli bir buluşma noktası olacak. Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK) adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Simay Kanan katılıyor.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda spor biliminin gelişimi, performans artırma yöntemleri ve sporcu sağlığı ile olimpik değerler konu başlıkları yer alacak. KKTC MOK adına sempozyumda yer alcak olan Dr. Simay Kanan, Türkiye ve diğer katılımcı ülkelerle iş birliği ve ortak projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu ziyaret, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi’nin uluslararası düzeyde bilimsel temelli spor politikalarının geliştirilmesi ve bölgesel iş birliklerinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığının bir adımını oluşturacaktır.

KKTC MOK, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne bu değerli organizasyon için teşekkür eder; spor biliminin ve Olimpik ruhun gelişimine katkı sağlayacak her türlü iş birliğine açık olduğunu bir kez daha vurgular.