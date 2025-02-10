Lefkoşa Badminton Kulübü Şubat tatilini sıkı çalışarak değerlendirdi. Lefkoşa Badminton Kulübü ile Türkiye’den Kukla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen bir haftalık kamp çalışmaları tamamladı. 28 Ocak 7 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksinde gerçekleştirilen kamp çalışmalarına Lefkoşa Badminton Kulübü sporcuları ile Türkiye’den Kukla Belediyesinden idareci Nazif Burşuk, antrenör Turan Güney ve 7 sporcu katıldı. Kamp çalışmaları antrenmanları Başaran Spor Salonunda yapıldı.

VERİMLİ GEÇTİ

Lefkoşa Badminton Kulübü ile Türkiye’den Kukla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen ve 11 gün süren kamp çalışmalarına Lefkoşa Badminton Kulübün genç Badmintoncuları, Türkiye’den gelen Kukla Belediyesi Badmintoncuları antrenörleri eşliğinde sabahın erken saatlerde antrenmanlara başlayarak akşama kadar devam edildi. Eğlenceli oyunların yanında yapılan maçlarla kaynaşan sporcular Şubat tatilini verimli bir şekilde değerlendirmiş oldu. Deneyimli antrenörlerle çalışan gençler yeni sezona iddialı olduklarını gösterdi. Ülkemizin en köklü kulübü olan Lefkoşa Badminton Kulübü geleceğin başarılı badmintoncularını yetiştirme hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.