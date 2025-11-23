Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Yusuf Bakar, Ali Eren Orçan

Lefke: İrfan, Aykut, Mustafa, Mehmet Ali, Armstrong, Arda, Kouassi, Caner, Kaan, Candy, Traore

Alsancak Yeşilova: Aykut, Billy Mehmet, Tamer, Fidelis, Lawal, Cemal, Halil, Mert, Quessi Weston, Abdullah, Mehmet Fatih Parlak

Goller: 12’ Candy (Lefke), 60’ ve 90’ Cemal Yaşınses (Yeşilova)

AKSA Süper Lig’de aynı puana sahip iki takımdan Lefke, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Oyun daha atak başlayan ev sahibi takım Lefke 12. dakikada gelişen atakta Candy ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi Lefke’nin üstünlüğünde tamamlandı.

60. dakikada gelişen Alsancak Yeşilova atağında Cemal Yaşınses’in vuruşunda top filelere gitti ve skora denge geldi 1-1. Maçın berabere bitmesi beklenirken son anlarda Cemal Yaşınses takımına galibiyeti getiren golü atarak takımına hayati öneme sahip 3 puanı da kazandırdı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Alsancak Yeşilova son saniyelerde bulduğu golle deplasmandan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Alsancak Yeşilova puanını 15’e yükseltirken Lefke 12 puanda kaldı. Ligin 11. haftasında Lefke, Mağusa Türk Gücü deplasmanına giderken Alsancak Yeşilova ise evinde Dumlupınar’ı konuk edecek.