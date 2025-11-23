Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Şahin Coşkun, Hazar Zihni Özen

Yeniboğaziçi: Emre, Ali, Berat, Kalu, Enes, İrfan, Eli Amir, Serhat(Burak), Kenan Ramadan, Njoya.

Çetinkaya: Mehmet, Ali, Batuhan, Ağit, Kadir, Muhammer, Orhan(Cemal), Bawa, Abdülaziz(Yasin), Pacome, Djabi.

Goller: Dk. 17 Eli Amir(Yeniboğaziçi), Dk. 10 Batuhan(Çetinkaya)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Ligin 10. Haftasında henüz galibiyeti olmayan Yeniboğaziçi ile ligde istikrarsız bir çizgisi olan Çetinkaya yeniboğaziçi Stadı’nda karşılaştı.

Maç boyunca oldukça düşük tempoda ve bol pas hatasıyla pozisyonsuz geçen karşılaşma ilk devrede atılan birer golle 1 – 1 tamamlandı.

Dk.10 Çetinkaya’nın kazandığı kornerde Pacome’nin ortasında ceza sahasında defanstan seken topla buluşan Batuhan’ın vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Dk.17 Yeniboğaziçi’nin kazandığı kornerde defanstan dönen topla ceza sahası önünde buluşan Eli Amir’in şutunda top köşeden ağlara gitti.1-1

Dk.45 Hızlı gelişen Yeniboğaziçi atağında Serhat ile Kenan paslaşmasında topla buluşan Kenan’ın ara pasında topa hareketlenen Ramadan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda kaleci uzanarak topa sahip oldu.

Dk.50 Yeniboğaziçi atağında orta alanda topla buluşan Njoya’nın defans arkasına attığı topa hareketlenen Ramadan sol çaprazda topla buluşarak ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunda top yan direkten oyuna döndü.

Dk. 62 Çetinkaya atağında Yeniboğaziçi ceza sahası önünde topla buluşan Pacome ile Djabi verkaçında çaprazdan Pacome’nin sert şutu yan ağlarda kaldı.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabaları başka gol getirmedi ve karşılaşma 1 – 1 tamamlandı. Bu sonuçla Yeniboğaziçi ligdeki 2. puanını alırken Çetinkaya puanını 14 yaptı.