Yer: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Erdem Canaloğlu, Cem Öksüzoğulları

Mesarya: Ercan, Çağlar, Jamıu, Oğuzhan(46’Mustafa)Fırat, Muhammet (46’Okan)Uzo, Abdullah, Tony(78’Salahi)İbrahim, Emre

Lefke: İrfan, Aykut, Chıdı, Kouassı(77’Kasım)Yakup, Mustafa(88’Mehmetali) Erkan, Rahmi(57’Okan)(77’Arda)Kaan, Candy, Fourmy

Gol: Dk.6 Candy(Lefke)

Aksa Süper Lig Süleyma Göktaş Sezonunda Mesarya deplasmanında Lefke Candy’nin attığı golle 1-0 galip gelerek zirvedeki takımları takibe devam etti. Lefke bu galibiyetle puanını 29 yaparken, Mesarya 24 puanda kaldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Lefke oldu ve 6 dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Candy topla çalımlarla ceza alanı içine girdi rakiplerinden kurtuldu ve topu ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk devresinde Lefke 2 net fırsatı daha cömertçe harcarken, Mesarya Muhammet ile net bir gol şansını değerlendiremedi ve devre 1-0 sona erdi. Maçın ikinci devresinde ise oyun tamamen iki on sekiz arasında geçerken her iki takımda pozisyon üretmekte yeterli beceriyi gösteremedi ve Lefke ilk yarıda bulduğu golle maçtan galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.