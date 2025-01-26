Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Mehmet Çelik, Yusufcan Dönder

Gönyeli: Remzi, Ahmet Temel (67.Dk Arseven), Mahmut İneci, Hasan Kanlı, Berkem, Azat, Doukara, Bayram (77.Dk İbrahim Kaba), İbrahim Çıdamlı, Malle, Razal

Esentepe: Ahmet Vatanseven, Salih Karal, Uğurcan, Nersin (65.Dk Emek), Frank, Emre Mutlu, Sander,Benjamin, Adeshina, Deniz (73.Dk Kaya), Ali Avcısoyu (87.Dk Dinçer)

Goller: 6.Dk İbrahim Çıdamlı, 21 ve 36.Dk Malle (Gönyeli)- 29.Dk (P) Deniz, 51 ve 75.Dk Adeshina (Esentepe)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nda 2. Devrenin ilk hafta maçında Gönyeli SK – Esentepe KKSK’yı konuk etti.

6.Dk: Gönyeli’de kaleyi tam karşında gören kaleye yaklaşık 18 metre uzaklıktaki noktada kazanılan frikiği kullanan İbrahim Çıdamlı usta bir vuruşla topu filelere gönderdi. Gönyeli 1-0 Esentepe

9.Dk: Esentepe’de sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Salih topu arka direğe ortaladı. Frank’ın vuruşunda top üst direkten geri geldi.

21.Dk: Gönyeli atağında Ahmet Can topu ceza alanına ortaladı. Doukara bu topu sağdaki Malle’ye aktardı. Malle, Nersin’den sıyrılıp dar açıdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 2-0 Esentepe

29.Dk: Esentepe atağında Adeshina ceza alanı içerisinde topsuz alanda Mahmut İneci tarafından düşürüldü ve hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Deniz topu filelere gönderdi. Gönyeli 2-1 Esentepe

30.Dk: Esentepe atağında savunma arkasına sarkan Adeshina kaleci Remzi ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Remzi gole izin vermedi.

32.Dk: Esentepe atağında Adeshina sağdan ceza alanına girdi ve pasını gerideki Benjamin’e aktardı. Benjamin’in vuruşunda Mahmut topu çizgiden çıkarttı.

36.Dk: Gönyelim atağında Ahmet Can topu ceza alanı içerisindeki Malle ile buluşturdu. Onun sert şutunda top filelere gitti. Gönyeli 3-1 Esentepe

44.Dk: Gönyeli atağında İbrahim Çıdamlı topu ceza alanına ortaladı. Kaleci Ahmet bu topu almak için çıktı ancak top onu aştı. Bu topa Hasan Kanlı kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.

51.Dk: Esentepe’de Frank savunma arkasına uzun bir top attı. Gönyeli savunmasında Mahmut’un hatasıyla topu alan Adeshine kaleci Remzi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak Remzi’nin bacak arasından topu filelere gönderdi. Gönyeli 3-2 Esentepe

57.Dk: Gönyeli atağında Azat, Bayram ile duvar paslaşması yaparak soldan ceza alanına girdi ve pasını Doukara’ya aktardı. Doukara’nın vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

75.Dk: Esentepe’de sol kanatta kazanılan frikiği kullanan Emek’in ortasında Adeshina kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Gönyeli 3-3 Esentepe

(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

