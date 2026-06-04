Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi’nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekiminde KTFF Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu ile Genç Milli Takımlar Yardımcı Antrenörü Hasan Özkan ve kulüp temsilcileri yer aldı. Son 16 turu 13-14 Haziran 2026, Çeyrek Final ise 16-17 Haziran 2026 tarihinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Final yolu eşleşmeleri şöyle;

SON 16 TURU

Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk SK

Gönyeli SK – Türkmenköy ASK veya Küçük Kaymaklı TSK

Dumlupınar TSK – Geçitkale GSK

Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol SK

Cihangir GSK – Düzkaya KOSK

Çetinkaya TSK – DND L. Gençler Birliği SK

Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor

Akdeniz Spor Birliği – Yenicami AK

ÇEYREK FİNAL

Mağusa Türk Gücü / Yedikonuk SK galibi – Gönyeli SK / Türkmenköy ASK veya Küçük Kaymaklı TSK galibi

Dumlupınar TSK / Geçitkale GSK galibi – Doğan Türk Birliği / Türk Ocağı Limasol SK galibi

Cihangir GSK / Düzkaya KOSK galibi – Çetinkaya TSK / DND L. Gençler Birliği galibi

Baf Ülkü Yurdu / 1461 İskele Trabzonspor galibi – Akdeniz Spor Birliği / Yenicami AK galibi