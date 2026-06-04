Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi’nde final yolu eşleşmeleri belli oldu. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekiminde KTFF Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari İşler Sorumlusu Eren Şişik, Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu ile Genç Milli Takımlar Yardımcı Antrenörü Hasan Özkan ve kulüp temsilcileri yer aldı. Son 16 turu 13-14 Haziran 2026, Çeyrek Final ise 16-17 Haziran 2026 tarihinde tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Final yolu eşleşmeleri şöyle;
SON 16 TURU
Mağusa Türk Gücü – Yedikonuk SK
Gönyeli SK – Türkmenköy ASK veya Küçük Kaymaklı TSK
Dumlupınar TSK – Geçitkale GSK
Doğan Türk Birliği – Türk Ocağı Limasol SK
Cihangir GSK – Düzkaya KOSK
Çetinkaya TSK – DND L. Gençler Birliği SK
Baf Ülkü Yurdu – 1461 İskele Trabzonspor
Akdeniz Spor Birliği – Yenicami AK
ÇEYREK FİNAL
Mağusa Türk Gücü / Yedikonuk SK galibi – Gönyeli SK / Türkmenköy ASK veya Küçük Kaymaklı TSK galibi
Dumlupınar TSK / Geçitkale GSK galibi – Doğan Türk Birliği / Türk Ocağı Limasol SK galibi
Cihangir GSK / Düzkaya KOSK galibi – Çetinkaya TSK / DND L. Gençler Birliği galibi
Baf Ülkü Yurdu / 1461 İskele Trabzonspor galibi – Akdeniz Spor Birliği / Yenicami AK galibi