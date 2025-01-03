Aksa Süper Ligin batı bölgesi ekibi Lefke’de şok bir ayrılık kararı alındı.

Sezon başında Lefke takımının başına geçerek ilk devreyi 5. Sırada tamamlamayı başaran Lefke teknik direktörü Çağan Çerkez ve ekibi Lefke yönetimi ile yaptığı görüşme sonrasında yolları ayırdığını duyurdu.

Başarılı teknik direktör Çağan Çerkez ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

“2024-25 sezonunun yarısı itibariyle Lefke Takımı Ligin ilk devresini 5. sırada tamamlamıştır. Sezon öncesi yönetim ile birlikte hedeflediğimiz ligde kalma ve play out oynamama düşüncesi başarılı geçmiştir. Bugün başkan ile yapmış olduğumuz toplantı neticesinde el sıkışarak yol ayrımına gitme kararı almış bulunmaktayız. Teknik ekip ile beraber görevimizi ve Lefke Takımını Ligde ilk 5 içerisinde devretmenin huzuru ve onurunu yaşıyorum. Tüm takım oyuncularını kutlarım. Ayrıca Fırat, Azmi ve Mahmut hocalarıma başarılarından dolayı tebrik ederim. Adnan başkan ile Yönetim kuruluna ve Lefke takımına ikinci devrede yine ayni başarının devam etmesini diliyorum.”