İsmet KARAOSMAN

BTM 2. Lig’in batı bölgesi takımlarından Akçay Kulübü yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Geçtiğimiz gün tamamlanan transfer dönemi içinde Akçay Kulübü 12 futbolcuya imza attırdı.

Tecrübeli kaleci Hüseyin Pilatin’i Yılmazköy’den, Hamis Çakır Çello Dikmen Gücü’nden, Ahmet Dayar’ı GG’den, Arda Güler’i Yılmazköy A2 takımından, Mehmet Çelik ile Bahren Kaya’yı Baf Ü.Y’dem, 2. kaleci Arif Kızılyürek ile Taylan Denizci’yi Binatlı’dan, Mustafa Karabetça ile Ali Doğtaş’ı Denizli S.K’den, Görkem Aner ile Ali Sayar’ı ise Zümrütköy S.K renklerine bağladı.