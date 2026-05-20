Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Akademisi tarafından organize edilen Atakom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “Süleyman Göktaş Gençlik Kupası” yapıldı. Küçük Kaymaklı Spor Kulübünde futbolcu, antrenör olarak çok önemli hizmetleri olan merhum Süleyman Göktaş anısına Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso stadında gerçekleştirilen “Süleyman Göktaş Gençlik Kupası’nda” Küçük Kaymaklı ile Vadili 2013 doğumlu futbolcular mücadele etti. “Süleyman Göktaş Gençlik Kupası’nda” futbolcuların ortaya koyduğu performans, teknik ve estetik hareketler karşılaşmalarda ön plana çıkarken organizasyon çok iyi bir şekilde tamamlandı. “Süleyman Göktaş Gençlik Kupası’nı” Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Akademi Koordinatörü Salih Sakallı, merhum Süleyman Göktaş’ın eşi Ayşe Göktaş, Vadili Türk Çiftçiler Birliği başkanı Ayşe Menteş ve futbolcu aileleri de izledi.

Sporcuların kendilerini gösterme adına istek ve arzuları, saha içerisindeki duruşları, inanılmaz mücadele güçleri, güzel ve estetik hareketler ile izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.