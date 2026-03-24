Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Serdar Gürpınar, Yusuf Atlar

Dumlupınar: Mustafa, Yasin, Orhan, Doğukan (Dk.87 Ege), Olcay, Nazım(Dk.81 Osman), Alikemal (Dk.56 Alihan), Mert Güçlücan, Berk Büyükkal, Mahrez Kayondo, Christian Mizode Robert

Doğan T. Birliği: Dursun Cem Ateş, Emre, Macdonald N. Niba, Mejdi, Doğukan, Mustafa Salk, Rifat, Gime Toure (Dk.88 M. Vardi), Billy Michael (Dk.90 Ali) Kenan (Dk.80 Muhittin), Erhun (Dk.90 Tunahan).

Goller: Dk.78 (P) Yasin Kurt (Dumlupınar) - Dk.26 ve 69 Billy Michael, Dk.90+8 Orhan Kalaycı (DTB)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de ertelenen 22. Hafta maçında Dumlupınar, Doğan Türk Birliği’ni konuk etti. Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Dumlupınar – Doğan Türk Birliği maçını Turgay Misk yönetti.

Doğan Türk Birliği maça etkili başlarken, 26. dakikada Berk Büyükkal’ın geri pasında kaleci Mustafa’nın büyük hatasında Billy golü attı. 0 – 1

Golden sonra da Doğan Türk Birliği baskılı oynasa da devre 0 – 1 sona erdi. İkinci devreye de baskılı başlayan Doğan Türk Birliği özellikle Erhun ve Billy ile pozisyonlar üretti. 69’da Billy skoru 2 – 0 yaptı.

77’de Niba, Berk Büyükkal’ı ceza alanında düşürdü. Turgay Misk’in penaltı kararından sonra Yasin penaltıdan topu ağlara gönderdi. 1 – 2

Uzatma dakikalarında 2 takımın da tehlikeli atakları vardı.

90+6’da Dumlupınar’ın topu üst direkten dönerken, 90+7. dakikada Orhan Kalaycı’nın kendi kalesine attığı golle maçı kazandı. 1 – 3