KKTC A Milli Futbol Takımı, İtalya’da düzenlenecek CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Korineum Golf & Beach Resort’ta kamp yapan milliler, teknik direktör Nazım Aktunç yönetiminde Çarşamba günü çift antrenman gerçekleştirdi.

Sabah çalışmasını Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda yapan takım, günün ikinci idmanında Esentepe Erdal Barut Stadı’nda sahaya çıktı. Yoğun geçen antrenman programının ardından futbolcular ve teknik heyet, düzenlenen mangal organizasyonunda moral depoladı.

Esentepe’deki çalışmayı KKTF Başkanı Hasan Sertoğlu da tribünden takip etti. Sertoğlu’na yönetim kurulu üyeleri Hasan Çerkez ile Hüseyin Ekmekçi eşlik etti. Antrenman sonrası kamp yapılan otelde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Sertoğlu, takıma önemli mesajlar verdi.

Futbolculara hitaben konuşan Sertoğlu, takımın yalnızca sportif bir mücadele vermediğini, aynı zamanda ülkeyi ve gelecek nesilleri temsil ettiğini söyledi. Şampiyonluk hedefini açık şekilde ortaya koyan Sertoğlu, milli takımın büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Takıma olan güveninin tam olduğunu vurgulayan Sertoğlu, hazırlık sürecinin ciddiyet içinde sürdüğünü ifade ederek, bunun sahaya başarı olarak yansıyacağına inandığını kaydetti.

“Bu ülkede futbol olduğunu bizi yok sayanlara göstermek için bu çok önemli bir fırsat” diyen Sertoğlu, federasyonun tüm imkanlarıyla takımın yanında olacağını söyledi.

KKTC A Milli Takım Teknik Direktörü Nazım Aktunç’un, 23 Mayıs Cumartesi günü Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Saat 10.30’da başlayacak toplantıda Aktunç’un kamp süreci, hazırlık çalışmaları ve İtalya’daki turnuvaya yönelik hedeflerle ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Öte yandan KKTC Milli Takım kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaşandı.

Doğan Türk Birliği oyuncusu Rifat Hacıarifoğlu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Hacıarifoğlu’nun yerine kadroya Dumlupınar’dan Olcay Mahmut Aykut’un dahil edildiği belirtildi