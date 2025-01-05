Süper Lig ekibi Lefke’de teknik direktör Çağan Çerkez’le yolların ayrılması sonrasında yeni teknik direktör belli oldu. Lefke yönetimi teknik direktör Hasan Topaloğlu ile yaptığı görüşme sonucu anlaşmaya varıldığını açıkladı. Topaloğlu geçtiğimiz sezon da Lefke’yi çalıştırmıştı.

Yapılan anlaşmayla ilgili kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Kulüp yönetimimizin yeni teknik direktör arayışında sona gelindi. Kulübümüzün yeni teknik direktörlüğü konusunda değerli Hasan Topaloğlu hoca ile prensipte anlaşmaya varıldı.

Yarın Hasan TOPALOĞLU hoca ile bir araya gelinip anlaşma imzalanacaktır.

Anlaşmanın kulübümüze ve Hasan Topaloğlu'na hayırlı olmasını diliyoruz...