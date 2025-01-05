Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Süper Kupa finali 7 Ocak 2025 Salı akşamı, saat 18.00'de Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanıyor. China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi takımlarını karşı karşıya getirecek mücadele 2025 Futbol Sezonunda kadınlar Ligi öncesinde ilk resmi karşılaşma oynanacak.

MİNE DAYI: KUPAYLA BAŞLAMAK İSTERİZ

China Baazar Gençlik Gücü kadın futbol takımı Antrenörü Mine Dayı, Kadınlar Süper Kupası’nda Mağusa Spor Akademisi ile Salı akşamı Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak maça hazır olduklarını söyledi. Dayı “Güzel bir maç olsun. Seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Tüm seyircilerimiz taraftarlarımız gelsin takımımızı desteklesinler. İyi hazırlandık, inşallah iyi bir skorla taçlandıracağız. Kupayı alıp lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Zaten sezonu aylar öncesinde açıp çalışmalarımızı sürdürüyorduk her şeyimiz ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz” dedi.

ŞERİF OGAN: KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

Mağusa Spor Akademisi Antrenörü Şerif Ogan Süper Kupa maçı için açıklama yaparak kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

Ogan “2025 Puma Kadınlar Ligi'nde mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar diliyorum. Futbolun ve hak edenin kazandığı bir lig olmasını temenni ederim. Sezon öncesi Süper Kupa maçında karşılaşacağımız Gençlik Gücü maçı için ve akabinde devam edecek olan Puma Kadınlar Ligi için tüm hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. İki aya yakın geçirmiş olduğunuz sezon öncesi çalışmalarımızda benimle birlikte yol alan hocalarımızla eksik olarak gördüğümüz mevkilere takviyeler yapmaya çalıştık. Bu yıl takımımıza yeni dahil olan birçok sporcumuzla sezona yenilenmiş bir MSA olarak merhaba diyeceğiz. İlk bir aylık periyotta fizik kondisyon olarak takımımızı hazırlamaya çalıştık. Son bir aylık periyotta da yapmış olduğumuz 3 hazırlık maçıyla takımımızın güçlü ve eksik yönlerini değerlendirmeye çalıştık.” dedi.

Mağusa Spor Akademisi’nin özünde başarılara ve finallere aşina bir takım olduğunu ifade eden Ogan, sporcularının hazırlık sürecinde göstermiş oldukları özveri ve performansları açısından gayet memnun olduğunu vurguladı.

MSA antrenörü Şerife Ogan “7 Ocak Salı akşamı Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanacak olan Süper Kupa maçında bir ekip olarak çalıştığım hocalarımızla ve bu yola baş koyan sporcularımızla kadın futboluna yakışır bir duruş ve oyun sergileyeceğimize inanıyorum ve futbola gönül veren bütün Mağusalıları da kadın futbol şölenine davet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.