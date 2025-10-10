Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Ali Özer, Cem Öksüzoğulları, Furkan Türk

Lefke: İrfan, Aykut, Mustafa, Kaan, Yılmaz(Mehmet Ali), Armstrong Chidi, Arda, Kouassi, Candy(Serhat), Arda(Seydi), İbrahim Traore(Tahsin).

Yenicami: Süleyman, Halil, Reşit, Alaatin, Görkem, Samet(Jimmy Mwanga), Tahir, Sangare, Remzi, Mehmet(Ali), Okorie(Hüseyin).

Gol: Dk. 12 Ibrahim Traore (Lefke)

Aksa Futbol Liglerinde 4. Hafta dün akşam Lefke’de oynanan Lefke – Yenicami karşılaşmasıyla başladı.

Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Lefke konuk ettiği Yenicami’yi maçın başında bulduğu golle 1 – 0 yenerek geçtiğimiz haftaki farklı Dumlupınar yenilgisini unutturdu.

Ali Özer'in yönettiği maçın ilk devresini Lefke 12. Dakikada İbrahim Traore'nin attığı golle 1 - 0 önde tamamladı.

İkinci devrede 1 - 0 devam eden maçın özellikle son bölümünde her iki takımda birçok gol pozisyon bulmasına rağmen gol sesi çıkmadı.

Lefke böylelikle maçı 1 - 0 kazanıp, 9 puana yükseldi. Yenicami ise 4 puanda kaldı.