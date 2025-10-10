Kıskansın bazı adını vermek istemediğim güllü bey bokları Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’e kazandırılacak iki önemli proje için imzaların atıldığını duyurdu.

Başkan Amcaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Alayköy’e söz vermiştik…

SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ…

Hem Açık Hava Düğün ve Festival Alanı, hem de Alayköy Spor Tesisi’nin üçüncü etap (tribün ve yağmur suyu drenaj sistemi) ihalelerinin sonuçlandığını duyurmaktan gurur duyuyorum.

Her iki ihalenin de yüklenicisi Kızıl İnşaat Ltd. oldu ve bugün itibarıyla sözleşmelerimizi imzaladık.

Açık Hava Düğün ve Festival Alanı Projesi, sosyal yaşamı canlandıracak, toplumsal buluşmaları güçlendirecek önemli bir yatırım.

Bu projenin finansmanı, Gönyeli-Alayköy Belediyemizin öz kaynakları ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) katkılarıyla sağlanacaktır.

Alayköy Spor Tesisi’nin üçüncü etap çalışması ise tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştirilecek.

Çim saha, sulama altyapısı, aydınlatma çalışmaları ve yürüyüş parkuru etaplarını tamamlamıştık; şimdi ise tribün yapımı ve yağmur suyu drenaj sistemiyle spor tesisimizi bir adım daha ileri taşıyoruz.

Bu süreçte destek veren T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ve KEİ Ofisi’ne teşekkür eder, ihaleyi alan firmamıza da başarılı bir çalışma dönemi dilerim.”

Yeni projelerle Alayköy’ün hem sosyal hem de sportif yaşamına değer katacak bu yatırımların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.