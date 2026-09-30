Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda dünyada ilk 650’de yer aldı. 30 Eylül 2026 tarihinde açıklanan Times Higher Education “World University Rankings 2027 - Dünya Üniversiteler Sıralaması 2027” sonuçlarına göre LAÜ, dünya genelinde sıralamaya dahil edilen 2.297 üniversite arasında 601-650 bandında kendisine yer buldu. LAÜ’nün 118 ülke ve bölgeden üniversitenin yer aldığı küresel sıralamada elde ettiği sonuç uluslararası yükseköğretim alanındaki görünürlüğü açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Yükseköğretim alanında dünya çapında takip edilen önemli sıralamalardan biri olan THE sıralamasında yer almak, üniversitelerin uluslararası akademik görünürlüklerini değerlendirmeleri ve performanslarını küresel ölçekte takip etmeleri açısından önemli bir referans niteliği taşıyor. LAÜ açısından bu sonuç, üniversitenin uluslararasılaşma ve akademik gelişim hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, LAÜ’nün son dönemde ortaya koyduğu akademik performansın ve uluslararası alandaki yükselişinin üniversitenin kararlı ve planlı çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirterek, “Bu sonuç, LAÜ ailesinin ortak emeğinin bir yansımasıdır ve üniversitemizin sahip olduğu potansiyelin ve geleceğe yönelik hedeflerimizin güçlü bir göstergesidir. Bu başarıda emeği ve katkısı bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne, değerli akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de kalite odaklı yaklaşımımızı koruyarak araştırma, eğitim ve uluslararasılaşma alanlarında gelişimimizi sürdürmeye ve LAÜ’nün uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.